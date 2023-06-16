Псковская область стала 38-й участницей проекта «Земля для туризма»

Делегация Псковской области на ПМЭФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Росреестра Олег Скуфинский подписали соглашение о реализации проекта «Земля для туризма», который будут реализовывать в регионе. Об этом сообщает ПАИ.

Соответствующий документ стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме 15 июня.

Отметим, что сам проект стартовал в 2022 году. По словам руководителя Росреестра, Псковская область стала 38-м регионом, который участвует в проекте. Олег Скуфинский отметил, что реализация в Псковской области «Земли для туризма» повысит инвестиционную привлекательность региона и будет способствовать развитию инфрастуктуры.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента. В этом году форум проходит под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» и продлится до 17 июня.