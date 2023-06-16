Правительство Псковской области будет сотрудничать с «Синергией» в сфере профориентации и подготовки кадров

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Соглашение подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент Корпорации «Синергия», член Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство» Вадим Лобов. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«С Корпорацией будем развивать программы профориентации и подготовки кадров. У "Синергии" в этой части огромный опыт работы в различных регионах России – уверен, это нам будет полезно», — прокомментировал решение глава региона.

Помимо этого, особое внимание будет уделяться семьям участников спецоперации. «Прежде всего, это касается детей, чьи родители погибли, защищая интересы нашей страны. Мы сделаем всё необходимое, чтобы помочь им сориентироваться в жизни и получить востребованную профессию», — пояснил Михаил Ведерников.

По его словам, практики «Синергии» будут включены в комплексную систему поддержки, которая уже реализуется на федеральном и региональном уровнях.

Кроме того, будет осуществляться помощь и ветеранам спецоперации. «Для этого будет создан Центр социальной адаптации, в котором они смогут пройти профориентацию и найти работу», — пояснил губернатор.