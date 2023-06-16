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НовостиОбщество16 июня 2023 5:36

Ольгинский мост в Пскове полностью завершат к концу следующей недели

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

В конце следующей недели Ольгинский мост в Пскове полностью откроют для транспорта. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

На данный момент на второй половине моста специалисты заливают литой асфальтобетон. По предварительной информации к 20 июня рабочие начнут укладывать финишный слой асфальта, затем нанесут разметку. «К концу следующей недели планируем полностью открыть мост для транспорта», - заявил Борис Елкин.

Напомним, что ремонт Ольгинского моста стартовал в середине марта. Дорожники сняли слой старого асфальта, демонтировали гидроизоляцию и уложили новое покрытие на двух полосах.