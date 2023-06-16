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НовостиОбщество16 июня 2023 5:38

В Пскове в реке Великой утонул подросток

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Один подросток утонул в реке Великой, второго парня удалось спасти. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

Компания подростков решила искупаться в реке Великой около улицы Советской Армии. Спустя время были потеряны из вида двое ребят, на поиски пропавший бросились друзья. Одного молодого человека удалось вытащить на берег живым. Двое военнослужащих, которые оказались поблизости, провели реанимационные действия. Парень был госпитализирован в медицинское учреждение.

Прибывшие на место происшествия спасители обнаружили в реке тело другого подростка. На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.