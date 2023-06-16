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НовостиОбщество16 июня 2023 6:15

Открытие «Добро. Центра» состоялось в Великих Луках

Источник:kp.ru
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В Великих Луках прошло торжественное открытие «Добро.Центра». Об этом сообщил Telegram-канал «Доброволец Псковской области».

Отметим, что руководителем команды первого «Добро.Центра» стала Настасья Шахтёрова. Волонтеры и почётные гости пришли поздравить центр с открытием на базе Великолукской центральной библиотеки.

Депутат городской Думы Андрей Корнев выступил перед собравшимися с напутственным словом. Кроме того, слова поздравления и поддержки высказали председатель комитета культуры администрации Великих Лук Ольга Сергеева, руководитель великолукского отдела по молодёжной политике Екатерина Карпенко и другие.

Участников мероприятия ждала насыщенная информационная программа, где великолучане смогли познакомиться с различными видами волонтёрства и узнать подробнее о работе Центра добровольчества в Великих Луках. Кроме того, волонтерам центра на празднике были вручены благодарности за вклад в социальную жизнь региона.