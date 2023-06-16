Бывший декан филологического факультета ПсковГУ ушла из жизни

Фото из пресс-службы ПсковГУ

Сегодня ночью не стало Людмилы Холод, бывшего декана филфака Псковского государственного педагогического института (ныне ПсковГУ). Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе вуза.

Людмила Холод была деканом с 1984 по 2008 год. Она была «человек-легенда», женщина, отдавшая любимому факультету почти четверть века. «Я работала не покладая рук и получала от этого удовольствие» - сказала в одном из интервью Людмила. Она действительно посвящала много времени работе со студентами. По её словам, это большое счастье, работать с молодыми людьми.

«От имени преподавателей, студентов, выпускников ПсковГУ приносим свои искренние соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — отметили в ПсковГУ.