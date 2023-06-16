Глава Пскова рассказал о новом парке у реки Милевки

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Парк у реки Милевки на Запсковье обретает новый вид. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

По его словам, на объекте уже видны очертания будущих дорожек и зон отдыха. «Здесь их будет несколько на самые разные запросы: для молодежи и людей постарше, для прогулок с детьми и занятий спортом. И даже для совместного празднования Нового года вокруг ели, которую посадим в центре», — поделился планами Борис Елкин.

Глава Пскова также добавил, что проект получился «народным», поскольку власти города совместно с жителями решали, каким будет парк.

Борис Елкин также акцентировал внимание на том, что проект представляет большой интерес с точки зрения урбанистики. Отметим, что строительство парка стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Территория занимает 13 тысяч квадратных метров. Постарались сохранить ее ландшафт. Надеюсь, это место станет украшением нашего города и новой точкой притяжения горожан и туристов», — заключил Борис Елкин.