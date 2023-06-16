Курсанты ФСИН вместе с пожарными ликвидировали торфяной пожар возле псковской деревни

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Жители деревни Толба Псковского района обратились к руководству Псковского филиала университета ФСИН России с просьбой потушить пожар на торфянике площадью более 500 квадратных метров. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе филиала вуза.

Опасность для деревни была велика, поскольку огонь уже вплотную подбирался к населённому пункту. Пожарные не могли быстро потушить огонь в силу того, что пожар распространился на большую территорию.

Поблизости от деревни находится загородная учебная база Псковского филиала университета. На помощь пожарным были отправлены 30 юношей, курсантов 3-го курса.

«Пожарная машина и специальные средства – со стороны пожарных, курсанты со строевыми офицерами использовали пожарно-спасательный комплекс "Огнеборец" и первичные средства пожаротушения – пожарные ранцы. Действовали слаженно и быстро, как на тренировках, которые мы проводим регулярно с участием пожарных дружин, сформированных с начала учебного года. Пожар тушили в течение пяти часов – с 19:00 до 24:00. Полностью очаг возгорания был локализован только на следующий день», – рассказал начальник загородной учебной базы Псковского филиала университета ФСИН России Александр Ежов.

Начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев, который держал ситуацию на контроле, лично поблагодарил всех участников ликвидации пожара.