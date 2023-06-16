Псковичей предупредили о временном переносе автобусной остановки «Летний сад»

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Автобусную остановку «Летний сад» временно перенесут в Пскове 17 и 18 июня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Изменения связаны с проведением укладки выравнивающего слоя асфальта на участке Октябрьского проспекта от улицы Свердлова до улицы Гражданской.

Таким образом, 17 июня ремонт будет проведён на правой половине дороги (при движении из центра). В связи в этим будет перекрыт выезд с улицы Кузнецкой со стороны кинотеатра «Победа».

Псковичам рекомендуют использовать в качестве объезда улицы Спортивную и Гражданскую. Кроме того, будет перекрыт заезд на улицу Свердлова, который можно будет объехать через улицу Гоголя. Автобусную остановку «Летний сад» перенесут к дому № 15 на Октябрьском проспекте.

А 18 июня асфальт будут укладывать на левой половине дороги. Соответственно будут перекрыты улица Кузнецкая со стороны Октябрьской гостиницы и заезд на улицу Свердлова. Для объезда псковичам предлагают использовать улицы Льва Толстого и Гоголя.

Остановку «Летний сад» в этот день перенесут к дому № 28 на Октябрьском проспекте.