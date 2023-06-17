Открытие эногастрономической ярмарки «Виноград» состоялось в Пскове

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Сегодня, 17 июня, в Финском парке Пскова стартовала познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград». Об этом сообщает ПАИ.

Как и в прошлом году территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из Котов псковичи найдут себе занятие по душе. Познакомиться с виноделием России жители и гости города могут на четырёх зонах: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон».

Посетителей будут знакомить с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

Отметим, что первая эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходила в Пскове с 18 по 26 июня прошлого года. Организаторы события — Театрально-концертная дирекция Псковской области, Национальное агентство маркетинга российского вина, комитет по культуре Псковской области, администрация Пскова и комитет по туризму Псковской области.