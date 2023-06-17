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НовостиСпорт17 июня 2023 17:32

В Великих Луках наградили победителей встречи воздухоплавания

Источник:kp.ru
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Сегодня, 17 июня, состоялось награждение победителей 27-й Международной встречи воздухоплавателей и 28-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках. Об этом сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Полежу в чемпионате одержал пилот из Тулы Дмитрий Жохов и его команда. Известностно, что спортсмен завоевывает награду уже второй год подряд. Кроме того, он также стал победителем в 15-ом Кубке Дружбы. На втором месте оказался Евгений Чубаров. А третье место занял Андрей Кульков.

В этот же время прошло награждение победителей 2-го открытого Чемпионата Псковской области. Третье место забрал пилот Сергей Никитин. Второе место досталось аэронавту Владимиру Богданову, первое место занял воздухоплаватель Евгений Кравченко.