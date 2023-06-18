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НовостиОбщество18 июня 2023 19:05

Дождь и грозы накроют Псковскую область 19 июня

Источник:kp.ru
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Резкая смена погоды ожидается в Псковской области 19 июня. Переменная облачность будет сопровождаться дождем и грозами. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском гидрометцентре.

Дожди будут иметь кратковременный характер и пройдут лишь местами по региону. Днём они могут сопровождаться грозами.

Ветер во время грозы ожидается порывистый, но в перерывах будет утихать до 3-8 метров в секунду. Потоки придут с восточных и северо-восточных направлений.

Температура воздуха днём поднимется до +24...+29 градусов, ночью опустится до +8 до +13 градусов. Атмосферное давление будет падать.