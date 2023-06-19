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НовостиОбщество19 июня 2023 4:59

Педагог псковской музыкальной школы выиграла грант на фестивале «Таврида.АРТ»

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

На фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму педагог псковской музыкальной школы выиграла грант на реализацию своего проекта. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Отметим, что творческий фестиваль даёт возможность молодым людям со всей страны реализовывать свои проекты и возвращаться домой победителями.

«Среди них наш педагог детской музыкальной школы №2 Евгения Загрядская. Она выиграла грант на создание в Пскове Летней гитарной школы!» — отметил Борис Елкин.

Он поздравил педагога с победой и пожелал успешно реализовать проект. «А еще сгенерировать новые классные идеи для будущих амбициозных планов!» — добавил глава Пскова.