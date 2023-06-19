Псковичам рассказали о правилах поведения при встрече с дикими животными на дороге

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Как правильно вести себя при встрече с дикими животными на дороге, рассказали псковичам. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Отметим, столкновение с дикими животными может привести к разным последствиям, ведь все зависит от скорости автомобиля, от дорожных условий, от размера зверя, а также от внезапности его появления и реакции водителя.

Сотрудники МЧС отметили, что появление диких зверей на дорогах более вероятно в вечерних сумерках и ранним утром, поскольку движение менее интенсивное. Кроме того, некоторые животные ведут ночной образ жизни. Также возможны частые несчастные случаи в их брачный период.

«Чаще всего на наших дорогах можно столкнуться с косулями и лосями. Но не исключена возможность встречи со стадом диких кабанов или кочующим медведем. Все перечисленные животные при столкновении с ними могут нанести заметный урон вашему имуществу и здоровью. И наивно полагать, что миниатюрная косуля менее опасна, чем огромный лось. Известны случаи, когда во время аварии эти зверушки разбивали копытами лобовое стекло и пробивали голову либо водителю, либо пассажиру. Столкновение с лосем вообще может превратить машину в смятую консервную банку», – отметили в сообщении.

Во избежании столкновения водителю следует быть предельно внимательным. Появление животных наиболее вероятно при приближении к лесополосе. Однако, они могут выскочить и с близлежащего поля, поскольку поведение животного непредсказуемо

Водителям рекомендуют немедленно остановиться, если зверь вышел из леса и остановился в раздумьях, как быть дальше. Возможно, животное просто оценит ситуацию и уйдёт назад.

Не рекомендуется привлекать его внимание звуковым сигналом или дальним светом. Возможно животное и испугается, однако это не значит, что оно ринется в лес. Испуганный зверь может попытаться атаковать противника.

«Не стоит увеличивать скорость, если вы заметили зверя, бегущего в сторону дороги по полю. Оценить быстроту его бега довольно трудно, также не стоит рассчитывать на то, что он изменит направление. Увеличение скорости не снизит риск столкновения. Да, возможно, зверя не удастся поймать на капот, но он может атаковать автомобиль сбоку, что тоже не очень приятно», – отметили в сообщении.

Если столкновение все же произошло, водитель обязан незамедлительно сообщить о происшедшем в полицию и в точности выполнять все полученные указания. Рассказать о ДТП нужно даже в том случае, если никто из людей не пострадал. Для обеспечения безопасности других участников движения, водитель должен обозначить место происшествия предупреждающим знаком и, по возможности, убрать погибшее животное с проезжей части.

«Конечно, от подобных происшествий никто не застрахован, но определённые меры предосторожности принять можно. Но главное, за рулём ни в коем случае нельзя расслабляться и надеяться на авось. Ведь ставка здесь – жизнь», – подытожили сотрудники МЧС.