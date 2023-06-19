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НовостиОбщество19 июня 2023 6:14

19 июня в Псковской области ожидается жаркая погода

Источник:kp.ru
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По прогнозам синоптиков понедельник будет жарким. Сегодня, 19 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Осадков не ожидается, а ветер будет дуть восточных направлений днем умеренный, ночью слабый. Средняя емпература по региону днем достигнет отметки в +24...+29 градусов, ночью будет всего до +5...+10 градусов.

В Пскове днем ожидается до +26...+28 градусов, ночью будет всего до +8...+10 градусов. В Великих Луках днем воздух прогреется до +27...+29 градусов, ночью обижается всего до +6...+8 градусов.