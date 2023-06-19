Пскович угрожал своей жене ножом на почве ревности

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Из-за ревности пскович чуть не убил свою супругу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в прокуратуре Псковского района.

Причиной семейного конфликта стал незнакомец в соцсети, который добавлялся в список друзей к женщине.

В суде выяснилось, что 1 декабря прошлого года злоумышленник находился в деревне Конечек Псковского района, где употреблял алкогольные напитки. Просматривая мобильный телефон супруги, мужчина увидел, что незнакомый мужчина в социальной сети «ВКонтакте» добавился к ней в список друзей. В ходе возникшего конфликта мужчина схватил со стола кухонный нож, направил его в сторону супруги и крикнул ей: «Я тебя сейчас зарежу!»

В отношении 35-летнего псковича завели уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 119 УК РФ (совершение угрозы убийством при наличии оснований опасаться ее осуществления).

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, назначил виновному наказание в виде 160 часов обязательных работ. Приговор суда вступил в законную силу.