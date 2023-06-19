Пскович вырастил запрещённое растение на приусадебном участке

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40-летнего псковича осудили за незаконное хранение наркотических средств в значительном размере. Преступление произошло в сентябре прошлого года. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в прокуратуре Псковского района.

Мужчина на своём участке в деревне Купровщина Псковского района для собственного употребления вырастил марихуану. После сбора растения пскович получил каннабис общей массой 99 граммов. В ведомстве отметили, что это количество является значительным размером.

«Наркотическое средство начинающий агроном хранил в доме до момента его обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов», – подчеркнули в прокуратуре.

Мужчину обвинили по части 1 статьи 228 УК РФ. Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком восемь месяцев с удержанием из его заработной платы 5 % в доход государства. Приговор суда пока не вступил в законную силу.