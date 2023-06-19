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НовостиОбщество19 июня 2023 8:19

Пассажир автомобиля госпитализирована в результате столкновения с лосем в Невельском районе

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Сегодня ночью в Невельском районе, на 164-м километре трассы Невель-Усвяты, произошло столкновение автомобиля Daewoo Gentra и лося. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В результате дорожно-траспортного происшествия пострадала пассажир. Женщину незамедлительно доставили в больницу. Животное же скрылись с места ДТП.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения.Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее сотрудники МЧС напомнили псковичам, как вести себя при встрече с дикими животными.