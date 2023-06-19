На Рижском проспекте в Пскове установят новые тротуары

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В Пскове началось строительство тротуаров вдоль Рижского проспекта. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Пешеходная дорожка вскоре появится у ТЦ «Фьорд Плаза». Псковичи давно ждали этого решения, так как добраться пешком до магазинов порой было просто невозможно.

«Необходимость обеспечить безопасное передвижение пешеходов в этом месте возникла после открытия торгового центра "Фьорд Плаза"», – пояснил Борис Елкин.

Глава города отметил, что пешеходная дорожка соединит улицы Рокоссовского и Балтийскую. Также тротуары появятся на улице Новгородской и Шоссейной.