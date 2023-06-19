Стали известны пригодные для купания водоемы в Псковской области

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Водоемы Псковской области прошли проверку у Роспотребнадзора. Пригодные для отдыха реки, озера и пляж назвали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

На 16 июня были взяты 30 проб на санитарно-химические качества, 34 пробы для микробиологических показателей, 33 – на выявление паразитов, ещё 32 взяты из песка на пляжах.

По СанПиН пригодные для купания водоемы:

– городской пляж на реке Ловать в Великих Луках;

– река Лусня в Кунье,

– озеро Жижицкое в деревне Наумово Куньинского района;

– озеро Узмень в Усвятском районе;

– озеро Малый Иван в деревне Опухлики у санатория «Голубые озёра» в Невельском районе;

– река Плюсса в Плюссе;

– озеро Песчаное в Стругах Красных;

– река Шелонь в Порхове на Мельничной набережной и в районе Старого городища;

– река Шелонь в Дедовичах у плотины Псковской ГРЭС;

– река Полонка в деревне Скново Дновского района.

Кроме того, что вода в водоемах соответствует нормам, пляжи в этих местах также безопасны.

Также в Роспотребнадзоре напомнили псковичам, что на пляжах, официально допущенных к эксплуатации, дежурят спасатели и медицинские работники.

Несмотря на прохождение проб названными выше водоемами, заглатывание воды может быть по-прежнему опасным. Из загрязнённой воды можно заразиться гепатитом А, кишечными инфекциями и другими паразитами.