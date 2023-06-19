Имена семи выпускников-стобалльников на ЕГЭ по русскому назвали в Псковской области

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Самый высокий балл на ЕГЭ по русскому языку в 2023 году получили семь выпускников из Псковской области. Имена отличников назвали в официальном Telegram-канале региона.

Сразу три выпускника получили 100 баллов по русскому из Псковской инженерно-лингвистической гимназии: Яна Платонова, Мария Пуговкина и Полина Лебедько.

Лицей №4 «Многопрофильный» и лицей «Развитие» представили по одному стобальнику: Камила Новикова и Марина Самуленкова.

Единственной верно ответившей на все вопросы экзамена по русскому языку в Центре образования «Псковский педагогический комплекс» стала Ульяна Пименова.

Среди стобальников 2023 года также оказался ученик из района. Никита Иванов заработал сто баллов, обучаясь в Средней общеобразовательной школе №1» города Дно.