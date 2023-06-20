Участок крепостной стены с Мстиславской башней в Пскове перейдёт в пользование РПЦ

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Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Псковской и Новгородской областях передало в пользованик Псковской епархии РПЦ «Мстиславскую башню» и «Участок крепостной стены от Власьевской башни до Мстиславской башни». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что данные объекты находятся рядом со зданием епархии, поэтому РПЦ планирует привести их в надлежащий вид и обоагоустроить территорию.

Отметим, что Мстиславская башня является единственной сохранившейся башней Среднего города. В прошлом она являлась значительным узлом обороны юго-западной части системы городских укреплений Пскова. Объект сохранил в себе реальные черты архитектуры городского оборонительного сооружения XIV века.

Часть крепостной стены находится рядом к Мстиславской башней, а с другой стороны соединяется с Власьевской башней. Участок образует протяженнуюи высокую часть оборонительного сооружения.