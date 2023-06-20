Всероссийской акция «Минута молчания» пройдёт в Псковской области

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К всероссийской акции «Минута молчания» присоединится и Псковская областть 22 июня в 12:15 по московскому времени. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В память о погибших в Великой Отечественной войне во время минуты молчания прерывается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов, кроме того приостанавливается работа предприятий и на минуту замирает привычная деятельность в других сферах.

«Россияне вспомнят своих родных и близких, павших в битвах самой кровопролитной войны XX века, а также тех, кто трудился в тылу во имя Великой Победы. Акция направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, унесшей жизни 27 миллионов граждан, обеспечение преемственности поколений», – напомнили в пресс-службе правительства.

Отметим, что закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) всероссийской минуты молчания подписал президент России Владимир Путин ещё в 2020 году.

Добавим, что и время акции выбрано не случайно: 12:15 по московскому времени соответствует времени выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.