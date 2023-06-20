Решение о повышении МРОТ на 18,5% поддержали профсоюзы Псковской области

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Заявление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5 % с 1 января следующего года поддержали псковские профсоюзами. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Лидер ФНПР Михаил Шмаков в феврале подчеркнул в своём выступлении, что с профсоюзной точки зрения МРОТ надо повышать более решительно. Это позволит повысить благосостояние граждан, увеличить покупательную способность населения, развить производство и торговлю. В то же время профсоюзы выступали с предложением вернуться к расчёту МРОТ в зависимости от потребительской корзины», — отметил Игорь Иванов.

Напомним, МРОТ в регионах не должен быть ниже прожиточного минимума согласно требованиям Конституции.