В 11 районах Псковской области пройдут выборы в органы местного самоуправления

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Одиннадцать муниципалитетов Псковской области проведут выборы в органы местного самоуправления. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в избирательной комиссии региона.

На сессии Собрания депутатов Псковского района назначены выборы главы района. В Куньинском и Пушкиногорском районах на сессиях Собраний депутатов также назначены дополнительные выборы депутата по одномандатному избирательному округу.

В Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском, Струго-Красненском муниципальных округах принято решение о назначении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований.

Напомним, что осенью этого года состоятся выборы губернатора Псковской области. Голосование на выборах будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября.