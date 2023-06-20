100 баллов в ЕГЭ по химии набрали 8 псковичей

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Всего 11 выпускников Псковской области набрали максимальные баллы на ЕГЭ по химии и литературе. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.
В числе знатоков химии оказалось 8 выпускников:
— Емельянов Максим Михайлович (МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»);
— Андреева Алёна Дмитриевна (МАОУ «Гуманитарный лицей»);
— Ряппо Валерия Маргусовна (МАОУ «Гуманитарный лицей»);
— Раевская Софья Дмитриевна (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского);
— Сафронов Илья Игоревич (МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»);
— Соколов Владислав Тимурович (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2);
— Платонова Яна Руслановна (МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»);
— Миронова Виктория Руслановна (МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»).
При этом в ЕГЭ по литературе отличились 3 псковских выпускника:
— Мамчур Карина Сергеевна (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. Антона Злобина);
— Михайлова Елизавета Олеговна (МБОУ «Центр образования Опочецкого района»);
— Остапенко Мария Кирилловна (МАОУ «Лицей №11»).
«Поздравляем наших выпускников!» — отметили в пресс-службе правительства региона.