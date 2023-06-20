О погоде 20 июня сообщили в Псковском гидрометцентре

Фото из пресс-службы Псковского музея-заповедника

Сегодня, 20 июня, в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть восточных направлений днем умеренный, ночью слабый. Средняя емпература днем достигнет отметки в +25...+30 градусов, ночью ожидается всего до +7...+12 градусов.П

В Пскове синоптики прогнозируют до +28...+30 градусов, ночью прогнозируется всего до +9...+11 градусов. Великолучан также ждёт жара до +27...+29 градусов, а вот ночью всего до +8...+10 градусов.