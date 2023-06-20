10 многодетных семей получат автомобиль от правительства Псковской области

В 2023 году стартовал конкурс для многодетных семей в Псковской области. Со всего региона подали заявки уже более 40 родителей с пятью и более детьми. Всего 10 из них получат вместительные автомобили от правительства Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

На конкурс многодетные семьи предоставили свои презентации с рассказами о себе и всех членах семьи, а также их увлечениях. Учитывались успехи в воспитательной и трудовой работе родителей, достижения в спорте и учёбе детей, а также социальную ответственность семей и их задействованность в общественной работе.

Рассмотрение заявок прошло 20 июня на заседании Совета многодетных семей Псковской области под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

Рассмотрели также отзывы общественности и рекомендации местных властей на представленные семьи. Одной из главных задач многодеток было рассказать, для чего им необходимо транспортное средство в качестве приза.

Всего с 2020 года Псковской области 24 многодетные семьи получили автомобиль по программе.