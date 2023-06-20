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НовостиОбщество20 июня 2023 12:50

В Псковской обалсти депутаты утвердят вид нового должностного знака губернатора

Источник:kp.ru
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Депутатам Псковской области предстоит согласовать проект постановления «О Должностном знаке губернатора Псковской области». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно уставу области, при вступлении в должность главы региона, на период полномочий ему вручается символ власти губернатора из рук председателя Псковского областного Собрания депутатов.

Данный знак может использоваться во время протокольных и торжественных мероприятий. В обычное время он будет храниться в Правительстве Псковской области.

Выполнен символ из серебра с обязательным элементом - гербом Псковской обалсти. На цепи для ношения нанесены литеры «ПОТЯГНЕМЪ ЗА ОТЕЧЕСТВО». Также имеются символы региона барсы и другие традиционные орнаменты.

«Изготовление нового должностного знака не потребует дополнительных расходов из областного бюджета, символ губернаторской власти будет выполнен за счёт средств, предусмотренных на текущее финансирование аппарата правительства», – отметили в пресс-службе правительства.