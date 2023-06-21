В Пскове ускорится демонтаж аварийного фасада дома

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Аварийный кирпичный фасад дома №32 по улице Юбилейной будет демонтирован. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Глава региона отметил, что проблемный дом должен был быть приведён в порядок по программе капремонта в 2026 году, однако его жильцы отметили, что фасад ещё больше деформировался.

«Специалисты Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области вместе с Администрацией города Пскова и представителями регионального МЧС несколько дней проводили осмотр здания», — пояснил глава региона. Он отметил, что необходимо в срочном порядке разобрать фасад, чтобы устранить угрозу обрушения.

«Стоимость работ составит почти 4 млн рублей. Принял решение выделить необходимую сумму из резервного фонда региона», — заявил Михаил Ведерников и добавил, что параллельно с работами будет вестись разработка проекта по капремонту фасада.