Свыше 40 псковских медработников получили награды

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Более 40 медицинских работников Псковской области наградили по случаю профессионального праздника накануне, 20 июня. Об этом сообщает ПАИ.

Награждение состоялось в стенах нового учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета ПсковГУ. Отметим, корпус был построен за семь месяцев при содействии Минобороны РФ.

«Правительство Псковской области и Минобороны РФ уделяют особое внимание медицинским работникам и развитию системы здравоохранения региона. Мы находимся в новом учебно-лабораторном корпусе — он позволит готовить смену, чтобы вам было легче работать», — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов, во время визита в Псковскую область, поздравил медиков от имени Министерства обороны РФ.

«Наше сотрудничество с Псковской областью началось несколько лет назад: в разгар пандемии COVID-19 по обращению губернатора Михаила Ведерникова и по поручению президента РФ мы построили три многопрофильных медцентра в Пскове и Великих Луках. Наше взаимодействие в сфере медицины продолжается. Благодарю вас за самоотверженный труд и вашу помощь. Новый корпус станет частью региональной системы здравоохранения, которая будет помогать в сохранении здоровья жителей Псковской области», — подчеркнул он.

Затем 23 медработника получили медали Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения, а также за профессионализм в период распространения коронавируса. Пять специалистов получили нагрудные знаки к присвоенному почётному знанию «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области».

Кроме того, несколько врачей и средний медперсонал получили почётные грамоты губернатора области и благодарственные письма правительства Псковской области.