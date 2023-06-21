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НовостиОбщество21 июня 2023 5:46

Около 50 миллионов рублей направят в псковские районы для подготовки к отопительному сезону

Источник:kp.ru
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Почти 50 миллионов рублей будет дополнительно направлено из областного бюджета для подготовки коммунальной инфраструктуры к очередному отопительному сезону. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече со своим заместителем Игорем Шатурным. В скором времени документ будет направлен на согласование в областное Собрание депутатов.

Выделенные средства будут направлены на модернизацию котельного оборудования, замену изношенных участков сетей тепло- и водоснабжения. Это позволит увеличить надёжность работы объектов теплоснабжения в предстоящем отопительном периоде и обеспечит бесперебойную подачу тепла жителям Псковской области.

Напомним, основные обязательства подготовки к отопительному сезону лежат на муниципальных образованиях.