В Пскове запустят новый автобус к инфекционной больнице и учебному медкорпусу ПсковГУ

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

На текущей неделе в Пскове начнётся обустройство дорожной инфраструктуры, расположенной у учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Планируется построить свыше 800 метров дороги, тротуары, велодорожки, сделать освещение и автобусные остановки. Напомним, новый учебно-лабораторный корпус медицинского факультета построен у Псковской инфекционной клинической больницы.

Теперь добираться до лечебного учреждения станет проще. «Благодаря поддержке губернатора области Михаила Ведерникова денежные средства на строительство дороги выделены из областного бюджета. Комитетом по транспорту и дорожному хозяйству области уже прорабатывается запуск автобуса по новому маршруту», - пояснил Борис Елкин.