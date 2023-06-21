Псковичей приглашают на тренировку с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса

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Зарядку проведёт спортсмен, четырёхкратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса в категории Track Pull (силовой экстрим) Денис Вовк в Мальской долине в Псковской области 1 июля. Об этом сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Все участники гарантированно получат заряд бодрости, много положительных эмоций, а также стимул для занятий спортом», – пояснили организаторы мероприятия.

Отметим, что тренировка будет рассчитана на псковичей с любым уровнем подготовки, а принять участие в ней может любой желающий: мужчины, женщины и дети. Тренировка стартует в 12:00 и займёт 40 минут. Местом для проведения организаторы выбрали пляж Мальской долины.

«Каждый из вас сможет проявить свои возможности и способности и даже получить приз! Для всех, кто хочет стать здоровым, красивым и сильным, это будет самая настоящая тренировка под руководством рекордсмена силового экстрима. Встречаемся на "Зарядке с рекордсменом" 1 июля в Мальской долине!» – подытожили организаторы.