Актриса Юлия Пересильд пригласила россиян посетить Пушкинские Горы осенью

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Актриса и уроженка Псковской области Юлия Пересильд поделилась с поклонниками своим любимым временем года и пригласила всех приехать в Пушкинские Горы. Об этом она рассказала в своем блоге в социальных сетях.

Главная героиня фильма «Вызов» недавно в своем блоге предложила подписчикам задать ей любые интересующие вопросы о ее жизни. Сегодня она посвятила отдельное видео ответу о своем любимом времени года и поделилась, как оно связано с Псковской областью.

«Моё любимое время года - это ранняя осень. Где-то до 15-го сентября. Ну, может быть потому, что я родилась 5-го сентября. Но больше вам скажу: например, какое-нибудь 10, 12, 15-го сентября в Пушкинских горах невероятно красиво. Приезжайте туда и вы тоже полюбите это время года», – обратилась актриса к поклонникам.

Ранее Юлия Пересильд рассказала, как космонавты моют голову в невесомости и о космическом шампуне без пены. А также, где в Псковской области находится ее любимое место.