Звание «Края партизанской славы» получил Гдовский район

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Ещё один район Псковской области получил звание «Края партизанской славы». О новом статусе Гдовского рацона «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в пресс-службе правительства Псковской области.

Решение о придании нового значения для муниципалитета было приятно 21 июня на заседании комиссии под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в преддверии Дня партизан и подпольщиков.

«Помимо звания каждый муниципалитет ежегодно получает грант на сумму 500 тысяч рублей, который можно направлять на развитие патриотического движения по самым разным направлениям — от приведения в порядок мемориалов до поддержки поисковых отрядов», — отметил глава региона.

В 2023 году на присвоение звания претендовал и Усвятский район, однако доклад гдовского главы наиболее сильно впечатлило комиссию.

Алексей Васильев рассказал присутствующим об истории партизанского движения в районе и сегодняшней работе с молодежью по патриотическому воспитанию, а также работе поисковых отрядов на Гдовской земле.

Решение отдать звание Гдовскому району было принято исходя из большего времени существования партизанского движения на этой земле в отличие от Усвятского района.