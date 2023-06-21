«Ужас какой!»: в Печорах на камеру попал мужчина, избивающий лопатой свою собаку

Кадр с видео

В Печорах на улице Кузнечной прохожие сняли видео, на кадрах которого мужчина избивает лопатой привязанную на цепи собаку. Шокирующий ролик разместила подписчица группы «Жители Печор» в соцсети «ВКонтакте» Анастасия Чернявская.

«Ужас какой, как можно так с собакой обращаться?! У данного человека их несколько, одна из которых бегает сама по себе, видно, что за ними не следят!», – прокомментировала видеозапись девушка.

Кроме того, свидетельницы жестокого обращения с животными, рассказали, что мужчина успел трижды подойти к собаке и ударить, пока его не остановил крик одной из девушек. После замечания, мужчина скрылся в дом, пишет ПАИ.

«Проходя мимо этого дома, мы увидели, что мужчина начал бить собаку, и мы с сестрой Соней испугались, но сестра начала снимать. Он ушёл, и собака вышла из-под шифера, но он подошёл обратно и опять начал её бить. Видно, что собака зашуганная и не в первый раз её бьют. Другие собаки тоже выглядят неухоженно. Они все грязные, помотанные, клоки шерсти спутанные. Одна собака вообще гуляет спокойно по городу, и тоже не особо понятно, что эта собака может сделать», – рассказала девушка.