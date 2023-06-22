Ещё трое военнослужащих из Псковской области погибли во время спецоперации на Украине

.

В Псковской области состоялось прощание ещё с тремя военнослужащими, сложивших свои головы во время спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Вечная память нашим героям и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», – написал глава региона.

Регион проводил в последний путь воинов псковского гарнизона гвардии майора Павла Горбоконенко, сержанта Вадима Лугамом и ефрейтора Андрея Ануфриева.