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НовостиПолитика22 июня 2023 6:41

Ещё трое военнослужащих из Псковской области погибли во время спецоперации на Украине

Источник:kp.ru
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В Псковской области состоялось прощание ещё с тремя военнослужащими, сложивших свои головы во время спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Вечная память нашим героям и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», – написал глава региона.

Регион проводил в последний путь воинов псковского гарнизона гвардии майора Павла Горбоконенко, сержанта Вадима Лугамом и ефрейтора Андрея Ануфриева.