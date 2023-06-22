В 4 утра в Пскове прошла акция «Свеча памяти»

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В Пскове 22 июня прошла Всероссийская акциия «Свеча памяти» с участием делегации центрального аппарата СК России во главе с руководителем управления воспитательной работы Героем Российской Федерации генерал-майором юстиции С.В. Петровым. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Акция прошла в День памяти и скорби на Площади Победы у могилы Неизвестного солдата. Ровно в 4 часа утра, как и 82 года назад, когда началась Великая Отечественная война. Участники зажгли свечи и возложили цветы в память о событиях, произошедших 22 июня.

На возложении собрались более ста участников первого Слета региональных поисковых отрядов Следственного комитета Российской Федерации, которые представляют все субъекты Российской Федерации. А также поисковики Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей.

Всероссийская акция «Свеча памяти» направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, которая продлилась 1 418 дней и унесла жизни 27 млн человек.