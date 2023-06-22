Скончался экс-замначальника УМВД России по Псковской области Сергей Андреев

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В Пскове стало известно о смерти заместителя начальника управления – начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Псковской области полковника полиции в отставке Сергея Андреева. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Руководство УМВД России по Псковской области с глубоким прискорбием сообщает, что 21 июня 2023 года после продолжительной болезни на 58-м году жизни скончался бывший заместитель начальника управления – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Псковской области полковник полиции в отставке Андреев Сергей Николаевич и выражает искренние соболезнования его родным и близким. Память о Сергее Николаевиче, умелом организаторе и настоящем профессионале, навсегда останется в сердцах коллег и всех, кто его знал», – сообщили в ведомстве.

Более 30 лет Сергей Андреев отдал службе в органах внутренних дел. Активно шел по карьерной лестнице и даже руководил отделом МВД России по городу Великие Луки. За службу не один раз награждался и был удостоен правительственнлй награды.

Церемония прощания с Андреевым состоится 23 июня в 14:00 в храме Святого Александра Невского в Пскове на улице Мирной, 1.