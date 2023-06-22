Для электросамокатов в Пскове установят новые ограничения

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В Пскове подписано соглашение с представителями кикшеринга о введении ограничений на пользование средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Вопрос актуальный: с 1 марта Правилами дорожного движения гироскутеры, моноколеса и электросамокаты признаны транспортными средствами или средствами индивидуальной мобильности (СИМ)», – отметил глава города.

Обе действиющие в Пскове кикшеринговые компани прописали два типа зон для пользователей арендных СИМов. В первом случае проезд на самокатах запрещен в Псковском кремле. Здесь скорость передвижения ограничивается до 15 километров в час. Во второй тип зон попадают скверы, парки и набережные.

«Самокаты будут запрограммированы так, что в зоне запрета они просто не будут двигаться, а в зоне ограничения – автоматически снижать скорость. В ближайшее время на каждом ТС появится табличка с правилами его использования, – уточнил Борис Елкин.

Псковичей с личными электросамокатами также глава города призвал соблюдать новые правила. «Это нужно для безопасности всех участников дорожного движения!», – отметил он.