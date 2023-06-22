Спад жары прогнозируют метеорологи в Псковской области

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В Псковской области в ближайшие дни установится комфортная погода. Об этом пишет ПАИ со ссылкой на руководителя Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Сегодня проходят дожди с грозами, возможно шквалистое усиление ветра. Затем температуры будут поспокойнее: от 22 до 27 градусов тепла, от 23 до 26 градусов. Ночные температуры – от 8 до 13 градусов тепла, от 7 до 12 градусов. Погода пока по-июньски теплая», – заключила Тала Нещадимова.

Напомним, сегодня жители Псковской области получили штормовое предупреждение.