Псковский кремль покажут в фильме «Двенадцать кремлей России»

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В Псковском кремле уже второй день идут съёмки документально-просветительского фильма из цикла «Двенадцать кремлей России». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Съёмки проводит телекомпания «МИРмедиа» при поддержке Президентского фонда культурных Инициатив и ОАО «ТРК ВС РФ «Звезда». В кинокартине зрителям предстоит узнать о наиболее значимых фактах из летописи каждого сооружения. Кроме того, в фильме будут показаны самые живописные места Пскова.

Консультируют съёмочную группу в исторических вопросах сотрудники музея-заповедника. Начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль поделился с журналистами данными об исторической и боевой славе псковичей, а также об особенностях псковской крепости.

«Поражает, что кремль построен на века, это место отмечено каким-то провидением сверху. Три луча, святая княгиня Ольга, у меня маму тем более зовут Ольга, всё символично! Троицкий собор поражает своим масштабом, возникает ощущение благостности и намоленности. Я посоветую всем сюда обязательно приезжать, чтобы увидеть кремль своими глазами. Увиденное на Псковской земле трогает до глубины души. Я обязательно вернусь сюда не раз, чтобы узнать получше эти святые места», — отметил ведущий проекта, российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий Олег Масленников-Войтов.

Отметим, что съёмки в Псковском музее-заповеднике продлятся два дня. Документальный фильм можно будет увидеть в августе-сентябре этого года на телеканале «Звезда».