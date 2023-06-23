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НовостиОбщество23 июня 2023 5:14

В Печорах ведутся работы по реконструкции здания старейшей лингвистической гимназии

Источник:kp.ru
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Псковский губернатор осмотрел, как ведутся работы по реконструкции здания лингвистической гимназии. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Здесь проведут перепланировку помещений, в гимназии будет воссоздан пищеблок, столовая и актовый зал. Кроме того, будут созданы системы вентиляции и пожаротушения и заменены инженерные сети.

На данный момент подрядчик выполнил подготовительные и демонтажные работы и занимается заменой балок, устройством кровли и фасадными работами.

«Подрядчик имеет необходимые лицензии для работы с таким непростым зданием (1926 года постройки!) и очень трепетно подходит к сохранению исторического облика здания. За это отдельное спасибо!» — отметил губернатор.