В Печорах ведутся работы по реконструкции здания старейшей лингвистической гимназии

.

Псковский губернатор осмотрел, как ведутся работы по реконструкции здания лингвистической гимназии. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Здесь проведут перепланировку помещений, в гимназии будет воссоздан пищеблок, столовая и актовый зал. Кроме того, будут созданы системы вентиляции и пожаротушения и заменены инженерные сети.

На данный момент подрядчик выполнил подготовительные и демонтажные работы и занимается заменой балок, устройством кровли и фасадными работами.

«Подрядчик имеет необходимые лицензии для работы с таким непростым зданием (1926 года постройки!) и очень трепетно подходит к сохранению исторического облика здания. За это отдельное спасибо!» — отметил губернатор.