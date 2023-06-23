В ПсковГУ откроется свыше 900 бюджетных мест для будущих студентов

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Псковский государственный университет откроет 920 бюджетных мест на очные программы бакалавриата и специалитета на следующий учебный год. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила ректор ПсковГУ Наталья Ильина

По её словам, в этом году количество бюджетных мест увеличилось на 200. Кроме того, ректор вуза напомнила, что подать документы на поступление в вуз можно очно или через «Госулуги».

Наталья Ильина также отметила, что в ПсковГУ планируют открыть ординатуру для студентов-медиков на базе учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ.