Военно-учебной центр ПсковГУ сможет заменить учащимся службу в армии

Обучение в военно-учебном центре ПсковГУ заменит студентам службу в армии. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Ильина во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Ректор вуза отметила, что военно-учебный центр действует с декабря 2022 года, а обучаться там могут только учащиеся ПсковГУ. Студенты имеют право выбрать две военно-учетные специальности: быть командиром боевой машины или стрелком.

Наталья Ильина поделилась, что сейчас отбор проходят 56 человек. Центр располагается на Крестовском шоссе, а занятия начнутся в сентябре.

Псковский государственный университет является первым и единственным на данный момент вузом, где будет проходить подготовка специалистов для ВДВ. Старшие стрелки будут обучаться в должности рядового 1,5 года, для сержантов – командиров отделения срок обучение составит 2 года.

В программе предусмотрены занятия по технической подготовке для командиров отделений, в частности по вооружению боевых машин десанта и стрельбе с них. Учебно-материальную базу будет предоставлять командование дислоцированной в Пскове 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

После окончания вуза выпускник, который прошёл обучение в военно-учебном центре сразу становится военнослужащим запаса, ему не надо проходить срочную службу.