Вооружённый лопатой пскович напал на офис микрозаймов

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Псковские полицейские по горячим следам нашли преступника, который напал на офис микрозаймов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель. «Предварительно установлено, что в полдень в микрофинансовую организацию ворвался неизвестный. Угрожая сотруднице саперной лопатой, он потребовал отпереть сейф. Однако хранилище денег было оборудовано таймером открытия, поэтому добраться до его содержимого сразу не удалось. Злоумышленник не стал ждать, похитил наличность из кассы и скрылся», – рассказали в УМВД.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ.