В Пскове заменют изношенный асфальт по 13 адресам

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В Пскове ведётся замена изношенного асфальта. Планируется, что работы будут проведены по 13 адресам. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Работы уже начались с дублера улицы Западной (от Коммунальной до дома № 16).
В списке также:
• улица Вокзальная (у автовокзала, у ж/д вокзала, от дома № 1а/1 до улицы Советской)
• Верхняя Набережная
• улица Народная (от Рижского проспекта до Юбилейной выборочно)
• улица Розы Люксембург (от Киселева до Максима Горького выборочно)
• улица Олега Кошевого (от Школьной до Белинского выборочно)
• Рижский проспект (от Балтийской до ТК «Фьорд Плаза», крайние полосы)
• улица Карла Маркса (от Пушкина до Воровского)
• улица Ижорского Батальона (от дома № 15 до дома № 51 выборочно)
• улица Красноармейская (от Петровской до Киселева)
• улица Шестака (перекресток с Гаражным проездом)
• улица Леона Поземского (от дома № 92 до Алмазной, от Ваулиногорского шоссе до границы города)
• перекресток улиц Советской и Некрасова
«Добавлю, что это не ремонт дороги, а, по сути, ямочный ремонт. Только заделываем не каждую яму отдельно, а срезаем большими участками и укладываем один слой асфальта», — подчеркнул Борис Елкин и добавил, что это временная мера, однако более надёжная.