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НовостиОбщество23 июня 2023 13:44

Площадку псковской ярмарки трудоустройства посетил глава региона

Источник:kp.ru
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В Псковсеой области стартовал второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ключевой площадкой ярмарки стал спортивно-развлекательный центр «Простория» в Пскове. Совместно с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым на мероприятие прибыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона внимательно осмотрел стенд Правительства, где потенциальные соискатели знакомятся с условиями государственной гражданской службы, с вакансиями и требованиями к кандидатам.