О ситуации в регионе отчитался псковский губернатор Михаил Ведерников

Губернатор московской области холодильников обратился к псковичам с утренним посланием. В опубликованном видео обращении в Telegram-канале он отчитался о ситуации в регионе.

«Новости у всех на слуху, поэтому коротко прокомментирую. Ситуация в регионе под контролем. Дополнительных решений и мер безопасности в настоящий момент не требуется», – заявил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, сейчас необходимо сохранять полное спокойствие в обществе.

«Мы работаем с коллегами из спецслужб и соответствующих ведомств 24/7. В случае изменения ситуации буду оперативно вас информировать. Хороших выходных», – заключил Михаил Ведерников.