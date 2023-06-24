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НовостиОбщество24 июня 2023 12:58

О ситуации в регионе отчитался псковский губернатор Михаил Ведерников

Источник:kp.ru

Губернатор московской области холодильников обратился к псковичам с утренним посланием. В опубликованном видео обращении в Telegram-канале он отчитался о ситуации в регионе.

«Новости у всех на слуху, поэтому коротко прокомментирую. Ситуация в регионе под контролем. Дополнительных решений и мер безопасности в настоящий момент не требуется», – заявил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, сейчас необходимо сохранять полное спокойствие в обществе.

«Мы работаем с коллегами из спецслужб и соответствующих ведомств 24/7. В случае изменения ситуации буду оперативно вас информировать. Хороших выходных», – заключил Михаил Ведерников.